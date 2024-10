El delantero colombiano del Levante, Mauricio Cuero, aseguró hoy que acepta con 'responsabilidad y compromiso' el hecho de ser el fichaje más caro en la historia del club valenciano y apuntó que llega a Valencia para 'hablar con goles' y ayudar a conseguir la permanencia en Primera División.

'Espero en la parte ofensiva aportarle mucho al equipo y hablar con goles para que el equipo salga del fondo de la tabla. Vengo a aportar mi granito de arena, a levantarlo para mantenerlo en la categoría', dijo Cuero en el acto de presentación como jugador del Levante hasta 2020.

Cuero, que hoy completó la revisión médica en Valencia, reconoció que no tuvo ninguna duda cuando el Levante mostró interés en ficharle y descartó que le pueda pasar factura el hecho de ser el fichaje más caro en la historia del club al haber costado 3,2 millones de euros.

'En cuanto me llamó el Levante no me lo pensé. Lo de ser el fichaje más caro lo dejo a un lado y tomo este reto con la mayor responsabilidad y compromiso y día a día trabajar y aportar lo mejor al equipo. No lo dudé porque el sueño de todo jugador es dar el gran salto, espero que con el tiempo haya dado el paso adecuado', manifestó.

El delantero colombiano afirmó que permanecerá en Valencia para presenciar en directo el partido del Levante ante el Granada este próximo sábado y explicó sus preferencias sobre el terreno de juego y cómo había visto a su nuevo equipo por televisión.

'Mi posición natural es partir de la media punta derecha pero me siento bien en la izquierda y mi entrenador me utilizó mucho de delantero. El equipo ha cambiado muchísimo. Ahora juega más con la pelota, es mucho más ordenado, eso me viene bien', finalizó.