Usiacurí, la magia viva de un pesebre en el Atlántico

Juan Andrés Gutiérrez, es un niño usiacureño de cinco años que hace parte de la puesta en escena de este año. Él disfruta junto a sus amigos cada uno de los ensayos.

“Me gusta hacer parte de esto porque estoy con mis amigos, yo tengo un burrito de madera y con él hago la presentación. No me da miedo que mucha gente me vea, yo conocí al profesor Tomás, pero ya estaba enfermito y todos nosotros lo extrañamos mucho, fue una persona excelente”, afirmó.

Por su parte, Dayana Silvera Bujato una de las más de cincuenta personas que integran el pesebre en vivo. Actualmente cuenta con 18 años y se siente dichosa de hacer parte de este legado cultural por el que su municipio también es conocido.

“Yo entré hace seis años aproximadamente al pesebre en vivo, desde muy pequeña me ha gustado mucho la Navidad y apenas tuve la oportunidad ingresé. Me llamó mucho la atención todo lo que tenían montado y quise hacer parte”, expresó.

La joven recuerda con nostalgia al artífice de esta conmemoración anual por el nacimiento del Niño Dios.

“Cada 23 de diciembre siempre se llena la plaza y los niños del municipio se alegran, el profesor Tomás era muy alegre, respetuoso, le gustaba mucho enseñar y que todo saliera excelente, siempre quiso que el pesebre en vivo se mantuviera y enamorara a todas las personas de aquí y de afuera”.