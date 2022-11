Tomás Urueta, el artista que brilló en la pantalla y el Carnaval

Los marcados rasgos indígenas junto a su talento escénico, le hicieron merecedor de un papel como el indio jefe de la tribu en The Mission, una película británica de 1986 dirigida por Roland Joffé y protagonizada por el actor estadounidense Robert De Niro.

Al año siguiente, la película fue ganadora de los Premios Óscar en la categoría Mejor Fotografía, entre otros reconocimientos. Por su parte, Urueta participó en producciones nacionales como: La costeña y el cachaco, Alejo Durán, Música maestro y Maten al león.

En la preparación del personaje, Urueta vivió por varios meses aprendiendo con indígenas de la etnia Wounaan en el Chocó, familiarizándose con su lengua y costumbres locales.

Al finalizar el proyecto, Urueta regresó a Barranquilla con Javier Chiripua y Florin Donisable, dos indígenas de aproximadamente doce años a quienes había convencido de traerlos para brindarles educación y posteriormente volvieran al resguardo y educaran a su comunidad.

“Don Tomás habló con mi mamá y me llevó a Barranquilla, al inicio me dio duro el español porque no lo hablaba mucho, pero luego fui aprendiendo. Al finalizar mis estudios regresé a mi resguardo para servirle a mi comunidad. Desde entonces me convertí en docente, una labor que hasta el día de hoy continuo realizando”, afirmó Chiripua.