María Piedad Mercado, una mente destinada a la moda

Sin entender bien el porqué del asunto, María Piedad Mercado siempre se cuestiona el hecho de que sus dibujos nunca era distintos a la acentuación de la mujer y los detalles sobre su cuerpo.

“Siempre hubo algo muy curioso en todo lo que yo dibujaba, y es que tuviese la edad que tuviese, o por distinto que fuera el entorno, yo siempre terminaba por dibujar mujeres. Me parecía fascinante y las hacía en poses distintas y comenzaba a añadirles vestidos, sombreros, accesorios; era casi que una obsesión lo que yo tenía”.

Sin embargo, aunque muchos pensaban que la obsesión pasaría, no fue así, la vida misma se encargó de guiar a María Piedad por el camino correcto.

“Crecí sin problemas, nos mudamos de Palmar de Varela a la Barranquilla, y mi vida transcurrió sin muchos contratiempos, era muy buena en el colegio, eso sí; sin embargo, más que inteligente era disciplinada, yo creo que ahí estaba la clave, pero a pesar de que podía destacarme mucho en lo que formalmente se enseñaba en la escuela yo seguía dibujando”.

Tanta era la pasión que sentía ‘Mapi’, como lo dicen sus amigos, por los dibujos figurativos femeninos, que prefería intercambiar cualquier salida con amigos por quedarse en casa con cuaderno y lápiz en mano.

“Sinceramente vivía en un universo completamente diferente, me concentraba tanto en mis dibujos que incluso por ocasiones debían llamarme dos o tres veces por el nombre porque no escuchaba de lo enfocada que estaba en mi cuaderno”.

La infancia y la adolescencia de Mercado estuvieron siempre escritas en las hojas de un interminable número de cuadernos que conservaba como el tesoro más grande de su vida.

En estos, no solo plasmaba los saltos de ocurrencia que invadían su mente, sino que también se atrevió a manifestar un sueño que hoy está viviendo a plenitud.

“A veces miro al pasado y me parece increíble considerar que todo lo que estoy viviendo comenzó dibujando en un papel. Recuerdo con gran exactitud que mi anhelo de adolescente no era ni siquiera verme como diseñadora, sino tener una marca en la que pudiera crear a mi antojo y que a las mujeres les encantara, que usaran mi ropa, pero imagina era una niña que apenas estaba comenzando a caminar por la vida y no tenía ni la más mínima idea de qué me depararía el futuro”.