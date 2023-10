Actriz de ‘Betty, la fea’ descubrió antes de casarse que su novio era gay

Aunque los protagonistas principales han dejado una marca indeleble en la producción, no se puede pasar por alto el cariño y admiración que han recibido otros miembros del elenco, como el famoso “cuartel de las feas”, un grupo de personajes inolvidables en la serie.

Marcela Posada, conocida cariñosamente como ‘La Jirafa’, ha sido seguida de cerca por sus admiradores, quienes han estado ansiosos por conocer detalles de su vida amorosa. A lo largo de más de una década, la actriz ha permanecido soltera, compartiendo sus experiencias de desilusiones amorosas en entrevistas y redes sociales.

Recientemente, durante una dinámica de preguntas en su cuenta de Instagram, un seguidor le preguntó por qué le daba miedo enamorarse, y su respuesta fue firme: “Ay, toda la vida, toda la vida me ha dado miedo. Y cuando me ha dado por hacer caso y enamorarme, me ha ido como mal, regular, remal. Entonces, deje así. Así me quedé, solita, pero feliz”.