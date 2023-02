Maestro Julio Adán Hernández es reconocido con la Gran Cruz de la Democracia

Por su contribución al periodismo de niños y jóvenes a través de las escuelas de formación Voz infantil, Hola Juventud, Autonomía Infantil y el Carnaval de los Niños de Barranquilla, el maestro Julio Adán Hernández fue reconocido en la ciudad de Barranquilla por la Agencia Mundial de Prensa.

La condecoración que se le otorgó fue la ‘Gran Cruz de la Democracia: Gabriel García Márquez’, mención que busca exaltar la labor de transformación social.

El periodista Fabio Monroy Martínez, representante de la agencia mundial hizo entrega del reconocimiento, al maestro, quien durante más de 45 años se ha dedicado a la formación de niños y jóvenes basándose en una formación de principios y sentido humano.

“Este es un proyecto de amor, en el que desde hace años me identifiqué como educador e inicié a trabajar con los medios de comunicación. La formación desde la niñez es fundamental, por eso me dediqué con el proyecto de Voz Infantil a formar buenas personas, es una estrategia pedagógica que interioriza y exterioriza el sentir con los demás. Hoy, al recibir este reconocimiento, me siento honrado y comprometido a seguir educando a los niños y jóvenes de la región”, agradeció Julio Adán Hernández.

De igual manera, Mauricio Molinares, rector de la Universidad Autónoma del Caribe, también recibió por parte del representante de la Agencia Mundial de Prensa, Fabio Monroy, el reconocimiento ́Gran Cruz de la Democracia: Gabriel García Márquez ́, por su aporte a la educación y su compromiso en la formación de las nuevas generaciones.

El rector de la institución recibió con gratitud el reconocimiento, y agradeció al maestro Julio Adán Hernández por ser su mentor durante los años que perteneció a Voz Infantil.

“Qué gran legado tienes Julio, la buena formación de tantos niños es algo que siempre vamos a reconocerte. Gracias por formarme, por guiarme y me siento muy honrado por hoy tener una amistad con quien hace años me educó. Este reconocimiento te lo mereces y te acompañamos en esta exaltación a este legado que es trascendental para todos”, finalizó Molinares.

El evento contó con la presencia de Nury Ruiz, presidenta de la Fundación Escritores Meira Delmar; Rafael Soto Mazeneth, filósofo y profesor; Fabio Monroy Martínez, periodista y representante de la Agencia Mundial de Prensa y del Servicio Paz y Justicia en América Latina.

Asimismo, entre los invitados especiales se encontraron docentes, niños, jóvenes que hacen parte y pertenecieron a Voz Infantil, estudiantes y miembros directivos de la institución.

La gran sorpresa fue para el maestro Julio Adán Hernández, quien recibió del rector Mauricio Molinares el duplicado de su diploma profesional, que lo acreditó como Comunicador Social y Periodista.

Esto significó un momento emotivo para todos los asistentes. “En una conversación me dijiste que desearías tener de nuevo tu diploma, hoy gano yo más al entregárselo a mi maestro, a mi mentor”, fue el mensaje de Molinares al hacer entrega del diploma.