Los Aficionados hacen sonar los pitos y bajos

En 2018 el departamento de Boyacá obtuvo su primera corona en la categoría Profesional a través de Julián Mojica, ahora en la categoría Aficionado German Camilo Ramirez, de Tunja Boyacá, quiere hacer lo propio.

El joven de 33 años por primera vez se presenta en el Festivallenato y definió la experiencia como increíble.

“La tarima es una vaina de respeto, veníamos ensayando seis meses con juicio dándole duro corrigiendo cosas, pero se para uno acá y el ambiente es totalmente diferente. Uno siente mucha presión, pero esto le ayuda a uno a ser más fuerte y práctico al digitar”.

Ramírez que se inició en el acordeón desde niño luego que en Navidad le regalaran un instrumento de aire muy pequeño, ha visto en el vallenato la música que alegra sus días.

“Todo se me ha dado empíricamente porque en Boyacá no hay escuela de acordeoneros. Julián Mojica nos abrió la brecha a todos los boyacenses que estamos en este mundo de tocar acordeón. Yo empecé a tocar en las parranda de mi tierra y la gente me empezó a decir que me tenía que presentar en el Festival Vallenato y acá estamos en búsqueda de una hazaña”.