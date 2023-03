La Ruta del Circo alegra los corazones de los atlanticenses

Alfonso Silva Pérez, artista y dueño del circo, mejor conocido como el payaso Cartuchín, cuenta con 59 años e inició su vida artística desde su adolescencia. Él es quien protagoniza esta ruta circense.

“Inicié haciendo teatro, luego un dueño de un circo me vio y me contrató para que le hiciera propaganda al circo y desde ahí empecé en este mundo. Luego trabajé en seis circos y así fue como aprendí todo lo relacionado sobre los espectáculos”.

Alfonso se refirió al origen de su jocoso nombre de payaso, ‘Cartuchín’.

“Un señor que me vio en medio de una función me dijo que tenía el mismo estilo de trabajo del payaso Cartuchín, que era de Medellín, nunca lo conocí, pero me aconsejó que me pusiera así y desde entonces soy el payaso Cartuchín”, expresó Silva.

El artista repelonero hizo mención a las buenas y malas rachas que ha tenido el circo a lo largo de estos años.

“Hemos tenido temporadas buenas y malas. Hemos tenido momentos difíciles cuando se mete la lluvia, pero también momentos buenos con bastante público. Ahora mismo somos siete personas trabajando en el circo, pero llegué a tener veinticinco”.

Alfonso continuará llevando la magia a cada rincón del Departamento y espera que su legado se preserve con el paso del tiempo.