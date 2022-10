La resistencia de las librerías alternativas de Barranquilla

Durante más de treinta años, Luis Felipe Iglesias se ha dedicado a la venta de libros en el Centro Histórico de la Ciudad. Primero lo hizo en la Plaza San Nicolás y actualmente se encuentra en uno de los locales de la Casa Vargas.

Esta labor ha sido una tradición familiar que inició hace más de cuarenta años. Su tío ‘Tito’ –quien es muy conocido en la zona- fue uno de los primeros miembros de la familia que comenzó a vender los textos en un pequeño sitio de la plaza.

“Mi tío dejó de vender libros, pero lo recuerdan mucho. Ahora mismo somos siete familiares los que estamos dedicados a este trabajo”.

Iglesias le agradece a Dios por el trabajo que tiene desde hace más de tres décadas.

“Tengo seis hijos y gracias a Dios y a este trabajo honrado he podido sacarlos adelante. Todos ellos me han superado a mí y eso me hace feliz”.

El comerciante sostuvo que por esta época, los lectores buscan principalmente “literatura de crecimiento personal, de superación, de motivación y de temas afines a estos”.

En su local se encuentran más de mil libros de distintos tamaños, géneros, autores y editoriales.

“Sé que libros tengo, muchos me preguntan cómo hago para aprenderme la ubicación exacta de cada libro, pero eso es algo que lo da la experiencia”.

Iglesias confesó que la reubicación “ha sido todo un proceso, afuera nos iba mejor, las ventas eran mucho más fuertes que acá adentro”.