“Considero un crimen que haya mujeres borradas de la historia del arte”

R.

Realmente, no tenía una carrera antes de Instagram. Solo trabajaba en galerías, porque siempre me obsesionó el arte, pero no sé por qué (risas), pues mis padres no tienen nada que ver con el arte. Me encanta porque cuenta la historia del mundo. Cuando era adolescente, llevaba diarios y escribía reseñas. Cuando abrí Instagram decidí comenzar a compartir, y poco a poco me fui haciendo popular.