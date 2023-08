En Riohacha inició el festival internacional de cuenteros Akuentajui 2023

Aldo Méndez, narrador cubano y coordinador del Carnaval del Cuento advierte que “el festival es un espacio luminoso que construye la imagen cotidiana que el riohachero tiene de sí mismo para devolverle a través de la palabra en un lugar más bonito, más parecido a sus atardeceres, luces, playas y mar. Creo que es el valor agregado de la poesía. Entender como dijo Carpentier que lo mágico está a la vuelta de la esquina”.

Agrega que es un juego de identidades que se articula, “es ahí, donde la poesía camina del lado de la gente, si no hay poesía no hay cambio, sin palabra poética y espacio para la confluencia afectiva no crecemos como seres humanos”.

Por su parte Bienvenida Anaya, cuentera colombiana precisó que “el Akuentajui ha crecido desde distintos puntos de vista, cada año ha creado su propio público, desde el 2001 que vine por primera vez hasta hoy ya notamos espacios nuevos y atractivos como el del Bus y el Carnaval del Cuento. Y a mi juicio lo más importante un proyecto de impacto social para Riohacha y La Guajira”.

Aldair Zamora, cuentero colombiano se mostró muy agradecido con el Akuentajui y advierte que él y sus compañeros Juan David Chaparro y Gabriela Monsalvo, entregan lo mejor de cada uno en el escenario.

El festival en su primera noche de gala arrancó con Marta Escudero de México, Edgar Ojeda de Venezuela y Gabriela Monsalvo de Colombia.

Es de anotar que el evento de cuenteros se extenderá hasta el próximo domingo 20 de agosto.