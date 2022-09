El Banco pide pista para el XXXVIII Festival Nacional de la Cumbia

“Aprendí a bailar cumbia a los cuatro años y estoy muy feliz por el festival, vienen unos tíos de Santa Marta y Bogotá y me verán en la tarima bailar, estoy feliz por eso y quiero seguir bailando toda mi vida”, expresó la niña.

Por su parte, la ingeniera ambiental María Fernanda Hernández es la actual candidata al Imperialato de este año en representación de El Banco.

“Soy consciente del peso de mi candidatura por representar al municipio que la tierra de la cumbia. He tenido una larga preparación, he conocido mucho más a los banqueños, y me he estado preparando también en el baile”.