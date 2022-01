Cristian Alarcón: pluma inspirada en la naturaleza, la mujer y la ficción

“He sido periodista toda mi vida. He escrito sobre la guerra urbana, sobre narcos y a los 50 años me reencontré con la profunda relación que muchos necesitamos con la naturaleza. He buscado dentro y no fuera. Esta novela es un proceso de introspección, un homenaje a todas las mujeres que han sembrado todo lo que ha crecido en Latinoamérica. El encierro me ha liberado”, apuntó el escritor que definió su obra como “feminista, queer y botánica”.

Alarcón tenía dos proyectos de no ficción estancados, y en el confinamiento recibió un encargo para escribir un ensayo sobre el futuro, que resultó ser la semilla del libro ahora premiado. Ha superado dos veces la covid y durante la escritura de El tercer paraíso (título que, como apuntó, rinde homenaje a Manifiesto del tercer paisaje de Gilles Climent) logró dejar atrás “al cronista que lo controla todo como un tercer ojo universal”, y en un momento dado cruzar también la frontera física argentina e instalarse en Chile en la comunidad campesina y proletaria de la que procede su familia y de la que siempre se ha sentido orgulloso.

Considerado un destacado cronista latinoamericano, el galardonado ha asegurado durante la rueda de prensa que ha ofrecido tras conocerse el fallo del jurado que no cree en la separación entre el periodismo y la literatura.

“Hay que desembarazarse de las fronteras genéricas y binarias”, ha recalcado el escritor, que ha afirmado que le aburre “mucho” la corrección política.

Para Jaime Abello Banfi, director general de la Fundación Gabo, quien motivó a Alarcón a disfrutar el Carnaval de Barranquilla y escribirlo, esta incursión en la novela de ficción es fundamental para su carrera, aunque destaca que sus mayores cualidades son como cronista, ya que es “un gran narrador en primera persona”.