El irreverente director francés Quentin Dupieux (Daaaaali!; Yannick) regresa a la cartelera colombiana con El segundo acto, la película escogida para inaugurar el Festival de Cannes en 2024.

Protagonizada por un elenco potente conformado por Léa Seydoux (Blue is the Warmest Colour; Dune. Part Two), Vincent Lindon (Titane; La loi du marché), Louis Garrel (Mujercitas; The Dreamers) y Raphaël Quenard (Yaanick; Conte Nupcial), esta nueva comedia surrealista de Dupieux desafía las reglas del cine y juega con los límites entre la realidad y la ficción, al tiempo que realiza un homenaje a los oficios cinematográficos mientras escarba en la cotidianidad de un set de filmación.

Florence (Léa Seydoux) está perdidamente enamorada de David y desea presentarlo a su padre, Guillaume. Sin embargo, David no siente lo mismo y, para librarse de la situación, idea un plan para emparejarla con su amigo Willy.

Lo que comienza como una cena incómoda en un restaurante aislado pronto toma un giro inesperado. Entre diálogos que se repiten y situaciones que desafían la lógica, Florence, David y Willy se ven envueltos en un insólito juego cinematográfico donde nada es lo que parece.

Escrita por el mismo Dupieux, El segundo acto es una película dentro de otra película. Sus protagonistas le hablan directo al espectador convirtiéndolo en su cómplice, entran en dilemas, discuten, se salen del texto, de las escenas, de sus personajes, les suenan sus celulares. Los dirige una IA y el guion es una hilarante comedia del absurdo.

Una sátira con la que Dupieux presenta los retos de la industria cinematográfica con las nuevas tecnologías, el movimiento MeToo y las reducciones de inversión.

Esta historia provocadora, difícilmente encasillable, se estrena el jueves 20 de marzo en las pantallas colombianas.