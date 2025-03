Gal Gadot, reconocida por su papel como Wonder Woman, será honrada con la estrella número 2,804 en el Paseo de la Fama de Hollywood. La ceremonia se llevará a cabo el martes 18 de marzo de 2025 a las 11:30 a. m. (hora del Pacífico) en el 6840 Hollywood Boulevard, justo frente al icónico El Capitan Theatre.

El evento será conducido por Steve Nissen, presidente y CEO de la Cámara de Comercio de Hollywood, y contará con la participación de la directora Patty Jenkins y el actor Vin Diesel como invitados especiales.

La Cámara de Comercio de Hollywood, encargada de administrar el legendario Paseo de la Fama, destacó la trayectoria y el impacto de Gadot en la industria del entretenimiento.

“Ser honrada con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood es un testimonio del increíble talento, dedicación e impacto de Gadot en el cine”, afirmó Ana Martínez, productora del Paseo de la Fama. “Gal Gadot es muy merecedora de este reconocimiento”.

Desde su debut como Wonder Woman en 2017, Gadot ha sido una de las actrices más destacadas de Hollywood. La película, que fue la más taquillera de su temporada con más de 820 millones de dólares en todo el mundo, le valió un premio Saturn. También ha participado en producciones como Red Notice, Death on the Nile, Justice League, Triple 9, Keeping Up with the Joneses y la saga Rápidos y Furiosos.

Recientemente, interpretó a la Reina Malvada en la versión de acción real de Blancanieves de Disney, que se estrena en cines este viernes. Su próximo proyecto será The Runner, dirigida por Kevin Macdonald para Amazon International. Además, desarrolla varios proyectos a través de su productora Pilot Wave, junto a su esposo Jaron Varsano.

Más que una estrella de cine

Además de su éxito en la pantalla grande, Gal Gadot está comprometida con causas benéficas. Apoya organizaciones como Alexandria House, el Children’s Hospital de Los Ángeles y la Agencia Judía para Israel, demostrando que su impacto va más allá del cine.

Desde 1960, el Paseo de la Fama de Hollywood ha sido un símbolo del entretenimiento mundial. Administrado por la Cámara de Comercio de Hollywood, este reconocimiento es financiado por patrocinadores que cubren la estrella, la ceremonia y su mantenimiento.