Baranoa da inicio a su Carnaval 2023 con la Lectura del Bando

Daniela visitó las instalaciones de EL HERALDO para hablar sobre su reinado, la lectura del bando y demás eventos de Carnaval programados de su municipio.

“Daniela es un mujer amante de la cultura baranoera, orgullosamente nacida en este municipio. Mis papás fueron cofundadores de la Fundación Por amor a Baranoa, responsable de organizar La Guacherna local, mi tío Rodolfo De la cruz es fundador de la Fundación Gran Garabato de Baranoa y así toda mi familia ha estado involucrada en el Carnaval”, confesó Bolívar.

Del mismo modo, la soberana se refirió a otras actividades culturales que realizó años anteriores en su tierra natal.

“Durante cinco años fui bailarina en la tradicional Loa de los Santos Reyes Magos, además he representado nuestra cultura carnavalera en Boyacá, toda mi vida he estado rodeada de Carnaval. Le agradezco a mi familia y a todo un equipo por todo el apoyo que me han brindado”, confesó.