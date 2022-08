¡Impensado! Artista hace seis cuadros al mismo tiempo

Se trata de la joven de 29 años Rajacenna van Dam, una artista nacida en Rotterdam, Países Bajos, que puede completar seis lienzos al mismo tiempo con cada una de sus extremidades sosteniendo los pinceles.

En entrevistas entregadas a algunos portales en internet, la joven asegura que, aprendió a dibujar sola y que lo hace para aumentar la productividad.

"En 2019 se me ocurrió la idea de ser más productiva porque no hice ninguna obra de arte en los años anteriores debido a problemas de salud...No lo practiqué en absoluto y simplemente comencé a hacerlo"