A 40 años del Nobel que Colombia entera celebró

Los periodistas comenzaron a llegar desde muy temprano a su residencia, fueron recibidos por Gabito, quien les dijo: “Permítanme primero felicitar a los colombianos porque ya tenemos Nobel”, según las líneas que escribió el periodista Ramiro Guzmán para Colprensa.

Al día siguiente, Gabito le concedió una entrevista a el periodista de la cadena Televisa, Abraham Zabludovsky.

En el diálogo, el reportero le preguntó: “¿Qué sintió cuando le dieron la noticia?” y el escritor respondió: “Todavía no he tenido tiempo de sentir nada, han llegado tantas llamadas que no he tenido tiempo de reflexionar que es lo que debo sentir”.