Mineros no logran un acuerdo con el Gobierno y paro continúa

“El Gobierno dijo que esto no da más y que por ende deben actuar para garantizar el derecho y deben enfrentar los bloqueos y nosotros decimos que esos bloqueos no son nuestros, que nos desliguen de esas acciones aisladas, porque aquí lo que estamos somos mineros, tal vez informales pero no ilegales ni criminales. Aprovecho para decirle a la comunidad donde están los bloqueos, la Fuerza Pública va a actuar por ende la importancia en la que debemos estar prestos a oídos en que la protesta sea pacífica, visibilizada en los centros mencionados como Tarazá, Guarumo, Jardín, Caucasia, Campo Alegre, Puente San Jorge, Puerto Libertador, en toros lugares donde sabemos que se han sumado voluntades ojala guarden extremo cuidado en lo que es la protesta pacífica”.

Además aseguró que no son parte del problema, sino de la solución debido a que han sido propositivos durante las conversaciones.