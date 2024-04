Justicia dilatoria dejaría impune crimen de Jairo Zapa en Córdoba

Al cumplirse los 10 años de la desaparición y muerte de Jairo Alberto, que coinciden con el vencimiento de los términos de la prescripción de la acción penal, su padre, Fausto, ha alzado una vez más su voz de rechazo por la dejadez de la justicia en el departamento de Córdoba, y a su vez implora que no dejen que el caso de su hijo quede en la impunidad.

Desde el año 2015 hasta la presente, Fausto Zapa ha relatado los ires y venires sin Jairo y sin justicia por su crimen. En un primer escrito hizo alusión a que las balas asesinas no lo dejaron cumplir sus 38 años de vida, mientras que en el 2019 narró la cronología del crimen. En el 2021 habló del “desastre de la justicia”, en enero de 2022 se refirió al estancamiento del proceso y en este 2024 lanza una voz desesperada y de auxilio para que antes del lunes 29 de abril de este año el conjuez Rafael Calixto Mendivil se pronuncie sobre las dos apelaciones en las que lleva 5 meses sin decir nada.

“Señor conjuez, haga el trabajo que le corresponde, cumpla con su deber y no permita que el 29 de este mes prescriba el caso de la muerte de mi hijo. Desde hace 5 meses el abogado del asesino de mi hijo presentó una apelación y no la han resuelto. Están mamando gallo y no resuelven el caso en ese tribunal que se ha caracterizado por sus demoras hasta por más de un año, por dilatar las cosas. Estamos preocupados y les pido celeridad”, dijo Fausto en entrevista con EL HERALDO.

Agregó a través de un escrito que siente tristeza e impotencia “al ver que no se ha administrado justicia con la prontitud necesaria o requerida. No han atendido las peticiones de celeridad del comité de los derechos humanos de la ONU dirigidas al Estado colombiano, pero tampoco han surtido efectos positivos las gestiones jurídicas de nuestros abogados, ni toda la difusión que se ha dado por la prensa nacional, regional y local, también por las redes sociales, sobre este trágico caso; así como del posterior calvario y revictimización que viene sufriendo nuestra familia”.