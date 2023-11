En Córdoba le hacen frente a las extorsiones desde la prevención

A través de la campaña informativa ‘Yo no pago, yo no denuncio’ que vienen haciendo pública en todos los sectores comerciales, los uniformados buscan generar confianza en la ciudadanía y de la paso la instan a no acceder a las pretensiones económicas que le realiza la delincuencia organizada.

El mayor Harvey Alexánder Solano, comandante del Gaula en Córdoba, dio a conocer las modalidades y el modus operandi que utiliza la delincuencia para cometer las extorsiones.