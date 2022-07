A piedra y empujones destruyen imagen de la Virgen en Montelíbano, Córdoba

A pocos días de celebrar las fiestas de la Virgen del Carmen, se registró, una vez más, un ataque contra las imágenes católicas en el municipio de Montelíbano.

En esta ocasión un hombre quedó grabado en video por las cámaras de seguridad, donde se ve cuando destruía la estatua de la Virgen que había sido instalada en las afueras de la Clínica Regional del Puerto, en esta localidad, ubicada en la subregión del San Jorge, sur de Córdoba.



El hecho fue dado a conocer este martes 12 de julio.



En las imágenes se puede ver al vándalo, que utiliza un trapo para cubrirse la cabeza, mientras que con una piedra arremete contra la imagen en repetidas ocasiones.



Posteriormente la remueve de su base para dejarla caer al suelo y convertirla en añicos.

Una vez cometida la acción, el sujeto huye para evitar ser descubierto.



Este no es el primer ataque en contra de las imágenes religiosas que se registra en la mencionada localidad, pues en días pasados fueron destruidas 12 figuras eclesiásticas en el interior del cementerio Montes del Líbano, al parecer, a manos de la misma persona.



Hasta el momento se desconoce la identidad de los autores de este tipo de acciones, aunque los lugareños no descartan que se trate de algún fanático perteneciente a una secta cismática.



En reiteradas ocasiones el obispo de Montelíbano, monseñor Farly Yovany Gil Betancur ha hecho un llamado a la conversión y ha pedido respeto por la fe.



Las autoridades judiciales no han reportado capturas por estos hechos de vandalismo.