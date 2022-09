Paciencia con Bacca

Confío en Carlos Bacca. Estoy seguro de que su calidad y poder goleador siguen vigentes, a pesar de que en los últimos partidos se ha visto mal.

Es innegable que en los compromisos recientes no ha estado en el nivel que requiere Junior y espera su afición, pero es comprensible si se analiza que está volviendo a readaptarse a un ambiente y a un fútbol del que se ausentó durante 10 años y medio.

Por muy porteño y juniorista que sea, necesita habituarse de nuevo al calor, a la humedad y a todas las circunstancias del equipo y el balompié nacional. Aparte, se integró al conjunto rojiblanco cuando ya había comenzado la competencia y no pudo realizar una pretemporada normal e ideal.

A eso hay que sumarle la inestabilidad futbolística de un colectivo que no ha podido contribuir a explotar sus virtudes.

Estas líneas no son gambetas para evitar criticar al ídolo tiburón, que merece el mayor de los respetos de la hinchada y la prensa por lo que ya hizo en su primera etapa en Junior, por su trayectoria en la selección Colombia y todo lo que ganó en sus años maravillosos en Europa, son argumentos contrastables con los casos de otros jugadores que vivieron la misma situación.

A Adrián Ramos, por ejemplo, tras regresar al América procedente de Europa, le costó tomar el ritmo y marcar diferencia desde el comienzo. Después de un tiempo, encajó, anotó goles importantes y guió al América a conseguir el título de 2020.

Dorlan Pabón, al retornar a Nacional luego de su paso por México, solo vivía de su pegada, pero poco a poco ha ido creciendo y actualmente aporta mucho más a Nacional que al principio de su regreso.

Obvio que ninguno de ellos, ni Ramos ni Dorlan ni Bacca, recuperará la totalidad de las condiciones y capacidades que tenían en sus años mozos y que los llevaron a trascender las fronteras. Los calendarios no pasan en vano. Pero los tres tienen mucho para dar todavía. No me cabe duda de que Carlos Bacca retomará la senda del gol y será vital para Junior.

Si hemos esperado por varios años a tantos jugadores que no son de las entrañas del ‘Tiburón’, que no tienen sentido de pertenencia por el club ni le dieron la ínfima parte de lo mucho que ya entregó Bacca en su primer ciclo, ¿cómo no vamos a aguardar por él? Lo repito con convicción: todavía tiene calidad y poder goleador (lo ha mostrado en algunos momentos de la actual campaña). Así que paciencia con Bacca.