El momento de Junior

Nunca he podido interpretar con alguna certeza el sismógrafo ambiental alrededor de los momentos menos favorables de Junior. Mi nivel de sicología de masas es verdaderamente muy bajo. Además, porque el vaivén de las emociones van desde los cuatro fantásticos cuando se refieren a Enamorado, Caicedo, Chará y Bacca, hasta si no gana el próximo partido se tiene que ir el técnico Reyes.

Los registros en la escala saltan de 1 a 7 y de 7 a 1 de manera abrupta y tan rápido como transcurren los partidos en este apretadísimo calendario del torneo colombiano. Por esa razón, prefiero lo que veo en el terreno de juego.

Junior ha perdido los tres últimos partidos y, además, no ha convertido goles en ninguno de ellos. Una realidad estadística que no debe ser minimizada y mucho menos no ser revisada para descubrir cuáles han sido las causas y encontrar lo más pronto las correcciones y retomar el camino que venía transitando en las primeras fechas de la liga 2024.

A mi juicio, la más evidente de las debilidades en estas derrotas ha sido la impericia para cristalizar las buenas situaciones de gol que ha logrado crear. No menos de cinco en los partidos ante Tolima y Santa Fe, porque frente a Fortaleza jugó verdaderamente muy mal y fue doblegado sin atenuantes, ni siquiera el hecho de que jugaron ese día los que actualmente ocupan el puesto de suplentes.

Ninguna idea futbolística, cualquiera sea su estilo, su orientación, se impone sino está sostenida por los goles. Junior es un equipo que quiere, y puede, apoyarse en la capacidad de desequilibrio de sus atacantes, que colectivamente tiene un carácter ofensivo a sabiendas de que puede generarle algunos sobresaltos en la fase defensiva, por lo tanto, mientras logra un deseable equilibrio, necesita encontrar los goles que avalen sus virtudes ofensivas, que son su fortaleza, y que lo hacen, en mi opinión, un equipo muy peligroso.

Callar y hacer es el lema que ha esgrimido el técnico Arturo Reyes en estos días para no desgastarse en discursos inanes. Él sabe que los equipos en la cancha son los que deben hablar por los técnicos. Y también sabe que ese hacer no debería aplazarse mucho tiempo más. Mañana, ante un motivado y bien posicionado Pereira, podría ser un buen inicio.