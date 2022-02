El mensaje de Jürgen Kloop

Creo en las palabras, cómo no. Desde ellas intento comunicar mi pasión futbolera. Las uso para detallar las jugadas, explicar la táctica, describir las características del jugador.

En estos días Jürgen Klopp me dio una lección, a la distancia y con toda seguridad sin proponérselo, de la mejor manera de usarlas. El brillante y carismático técnico del Liverpool, tuvo una gran capacidad de síntesis para delinear, futbolísticamente hablando, a Luis Díaz.

Acudió al fútbol mismo para regalarnos una tajante fisonomía de su nuevo y apreciado dirigido: “Juega parecido a como juega Liverpool”. Formidable, no se puede explicar tanto en una sola frase.

El Liverpool es generosidad con el juego, intensidad, ambición. El equipo inglés es excelencia técnica (perfecta ejecución a máxima velocidad), presión organizada y continua. Es rápido, ágil, goleador. No cabe duda que Luis Díaz, aún con sus debilidades y aspectos a mejorar (cabeceo, pierna izquierda, entre otros), en sus virtudes más sobresalientes está definido en esa comparación del técnico alemán.

El delantero guajiro es ágil, veloz, generoso. Siempre está activo, no se aísla del trámite. Es capaz de ejecutar jugadas de compleja resolución a gran velocidad. Le gusta el gol y ha mejorado su relación con él. Sí, se parece a cómo juega el Liverpool. Pero también Kloop nos dice en sus declaraciones que “le hablamos de cómo debe defender”.

Sí, para que no se nos olvide, en el fútbol de hoy, en el de alta competencia, todos los jugadores tienen que estar comprometidos en la fase defensiva. No igual a un defensa de posición, pero sí desde su función, lugar y características.

Al final, el técnico nos deja este educativo mensaje “queríamos al jugador porque vimos que podía encajar muy bien en Liverpool. Es talentoso y con un ritmo de trabajo increíble, realmente está metido en esto”.

Talento, trabajo, compromiso. Un mensaje para los jugadores, para que entiendan que no basta solo con tener condiciones. Para los técnicos, para que enseñen y exijan en el trabajo. Para los periodistas, para que comenten desde el conocimiento de las responsabilidades del jugador con el fútbol de hoy y no apenas desde el gusto. Para los hinchas, para que no se conformen con menos. Para los ex, para que no opinen. - opinemos- desde la nostalgia y propias experiencias sino desde lo que hoy demanda el fútbol de élite.

Tal vez, si Reinaldo Rueda lo hubiera creído así no hubiera convocado, y menos darles la titularidad, a jugadores que no estaban, más allá de su talento, con el suficiente trabajo y compromiso para jugar en la Selección Colombia. Pero ese será tema para otro día. Hoy disfruto el juego del Liverpool y de Luis Díaz. Y admiro más el liderazgo de Jürgen Kloop.