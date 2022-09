Junior, en Liga, nada…

Del Junior ampuloso, de buen espectáculo y ganador que dejó Comesaña, nada queda. Ahora que está de vuelta podrá haberse dado cuenta. O por lo menos eso esperamos. Es que nos dejó preocupados con las declaraciones en la rueda de prensa post partido en que el equipo barranquillero perdió 2-1 como visitante.

El “me voy conforme a pesar de la derrota” o el “hoy me voy menos preocupado” hizo recordar las declaraciones de Cruz Real después de cada partido.

Junior se volvió un equipo que no suma la cantidad de puntos que debiera sumar como club grande. Hoy es un equipo de media tabla que se defiende con lo que suma en casa porque, por fuera, es el 15º peor visitante de la Liga.

Este año, para no enredarnos, ha jugado 19 partidos como visitante, incluyendo los cuadrangulares semifinales del primer campeonato, ha ganado 2 (uno en el escritorio a Unión Magdalena), ha empatado 4 y ¡ha perdido 13! Hablamos de la Liga, que no de la Copa.

Contra 38 puntos, sumados por Junior en las dos ligas de este año en casa, por fuera solo ha sumado 10 de 57 disputados. El 16% de la campaña. Muy pobre.

En el Apertura, Junior cosechó 1.6 puntos por cada 3 disputados. En este momento bajó a 1.25. El Unión Magdalena, que es segundo, suma 2 de cada 3 puntos que disputa y Pasto, que le acaba de ganar, suma 1.66. Para no dar tantas explicaciones matemáticas, aquí de lo que se trata es que la campaña del Junior es totalmente deficitaria. Las altas inversiones en jugadores no se reflejan en la tabla de posiciones que es, ni más ni menos, que el balance que técnico y jugadores deben presentar a los señores Char, dueños del equipo.

Las declaraciones de Comesaña dan la impresión que, a veces, los técnicos no tienen una verdadera razón de ser de lo que pasa. Esto porque uno de los principales escollos que tuvo Juan Cruz Real al frente del Junior fueron sus declaraciones que sonaban a disculpa. El Juniorismo no las aceptaba por eso, por sonar a disculpas para salir del paso. Que la altura, que la lluvia, que el árbitro, que llegamos más y tuvimos más posesión se volvieron tan repetitivas que a los hinchas les caían muy mal. Y así fue hasta el final.

Seamos claros. Si bien el tema del rendimiento de un equipo es compartido por técnicos y jugadores, visto está que el plantel no ha respondido como debiera hacerlo. Que Junior tiene la mejor nómina, está por verse. Qué si es la mejor nómina por el costo de la misma, no cabe duda. Qué si es por el rendimiento de esos mismos jugadores, no.

Creo que Comesaña se habrá dado cuenta que sacar al equipo de la crisis, esta vez, no va ser tan fácil. Pero bueno, él tiene suficiente experiencia como bombero. Ya por lo menos metió al Junior a la final de Copa...