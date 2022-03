12:00 AM Deportes

Pelotas y letras | La prensa y los conflictos

Si un equipo de fútbol no gana o no juega bien, no será la prensa la que tenga la solución. O como el caso de la invasión de Putin a Ucrania no será la prensa la que pudiera expulsarlo de los terrenos tomados. Pero sí somos un vehículo para que la información seria prevalezca.