Junior, grandes salarios, mínimo rendimiento

Sea que saquen o no al profesor Cruz Real de la dirección técnica del Junior de Barranquilla, el plantel de jugadores no puede pasar de agache en esta crisis. Es que Junior se ha ido convirtiendo, desde el año pasado, en equipo de mitad de tabla que se pasea entre el 5º y el 8º lugar. No sube de ahí y eso es fatal para los desempates en puntos en los cuadrangulares semifinales. Lo más alto que llegó para clasificar fue con el técnico Arturo Reyes, el año pasado, cuando terminó cuarto.

En sus declaraciones, los jugadores apoyan a Cruz Real y señalan que creen en su trabajo. El tema es creer con resultados que salten a la vista. No puede ser solo de ‘boquilla’.

La alegría más grande, que el presente Junior ha dado, fue recientemente cuando eliminó a Nacional de la Copa. De resto, ha sido un comer uñas, un herniarse en la tribuna y hacer vivir a su hinchada la frustración de no poder ver al Junior grande y ganador que siempre ha sido.

De la misma manera como hay jugadores que cambiaron su accionar y su nivel, de la mano de Cruz Real, como Wálmer o Rosero, hay unos que desaparecieron como Albornoz o Fuentes.

Hay jugadores de buen nivel como Didier Moreno o Carmelo o Bacca que ya lleva 4 goles desde que llegó y otros que no han aportado el peso específico necesario para que el Junior no viva situación de ser un equipo ineficiente.

Me gustaría saber qué opina el plantel del Junior cuando ven la tabla de posiciones y miran que Unión Magdalena es segundo, que Caldas es cuarto, que Pasto es sexto y que Pereira, que marcha octavo, tiene los mismos puntos del equipo barranquillero y será su próximo rival que podría sacarlo del grupo de los 8.

Esos cuatro equipos pagan la nómina de un torneo con un solo mes de los salarios del Junior y, muchas veces, tienen que esperar que se pueda reunir el dinero para pagarles.

El rendimiento del Junior de hoy es el de un equipo chico y lleno de estrecheces y sabemos que es un equipo que paga millones.

Pasó con Amaranto, mejoró con Reyes y ha vuelto a pasar con Cruz Real.

Podrán seguir sacando técnicos y trayendo otros. Es lo que se acostumbra en casos de poco rendimiento. Se van los técnicos y quedan los jugadores con el mismo nivel y la poca suma de puntos como ha venido pasando.

Parece que no se han dado cuenta que, entre el líder Millonarios, ya hay 10 puntos de diferencia y con el colero Deportivo Cali también, confirmando lo del equipo de media tabla.

Y tal vez eso no sea lo peor. Lo peor es que, si no gana el sábado a Pereira, estará fuera de clasificación.

Van a sacar a Cruz Real y vendrá Julio o Reyes y el plantel será el mismo, con las mismas deficiencias de los últimos dos años. Es que los jugadores, esta vez, no pueden pasar de agache…