La migración en la agenda internacional

La semana pasada viajé a Nueva York para asistir a varios eventos que se dieron cita en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, para discutir sobre los problemas sociales, ambientales y económicos mundiales de mayor relevancia. Uno de ellos, fue el congreso del Clinton Global Initiative (CGI), organizado por la Fundación Clinton, que reúne y conecta a líderes globales y emergentes para crear e implementar soluciones a los retos globales.

El expresidente Bill Clinton lanzó esta iniciativa en el 2005 para ayudar a convertir ideas en acciones, creando un espacio en donde líderes de diferentes sectores pudieran comprometerse públicamente a construir alianzas y tomar acción conjuntamente. De la mano de la organización, muchos de sus asistentes presentan Commitments to Action; acciones nuevas, medibles y específicas que la organización apoya a través de conexiones, visibilidad y asistencia técnica. Los aliados de la comunidad han hecho más de 3.700 compromisos que han impactado la vida de más de 435 millones de personas en más de 180 países. Este año más de 140 personas y organizaciones presentamos compromisos.

Con el liderazgo del Alcalde Pumarejo, presentamos una ruta de integración que comprende un abordaje integral a las familias migrantes, refugiadas, retornadas y de acogida que resultó de alta pertinencia, siendo esta temática protagonista en las discusiones. Abordaré tres importantes llamados que se hicieron sobre la realidad migratoria mundial que cobran especial relevancia en nuestro contexto.

La migración y el cambio climático cada vez se relacionan más. La reina Rania de Jordania alertó que según el Banco Mundial para 2050, 200 millones de personas podrían estar desplazadas por las consecuencias del cambio climático. Lo cual evidencia que la movilidad humana es hoy una realidad que se seguirá exacerbando y que comprende variedad de móviles. Hoy en día aislarse no es una opción, ya que una crisis en un país impacta a muchos otros, y la respuesta es asumir la realidad de nuestra interconexión y adoptar un sistema que permita la migración masiva de una manera ordenada y digna.

Se hizo un llamado de atención a líderes globales y locales sobre la construcción de narrativas migratorias positivas. Se resaltó la gran influencia que tienen los mensajes de líderes y políticos en la opinión pública, y en el rol de integración o exclusión que asumen los estamentos de la sociedad. Expuso Filippo Grandi, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, que cuando, en lugar de decirle a la opinión pública que estos constituyen una amenaza, los refugiados son recibidos de una manera ordenada y con un plan estructurado, la opinión pública no se vuelca en contra de ellos, y planteó el ejemplo de la respuesta de la Unión Europea en el marco de la guerra en Ucrania, la cual adoptó una directiva de protección temporal que le permite a los ucranianos moverse por el territorio y acceder a salud, educación y al mercado laboral, evidenciándose una gran apertura para su integración.

Finalmente, se resaltó el rol del sector privado, considerando que su capacidad de innovación juega un papel clave en la respuesta. Hamdi Ulukaya, el CEO y fundador de Chobani, expuso la iniciativa que incubó en el CGI del 2016 llamada Tent Partnership for Refugees, que consiste en movilizar y orientar a la comunidad empresarial global para emplear a refugiados. Evidenciándose que la integración es una obligación, no una opción, y no solo para los gobiernos sino para cada uno de nosotros.