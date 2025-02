Junior ha perdido ser líder de la Liga cayendo en casa con un combativo y sorprendente Envigado. El equipo barranquillero había salido de un bache de resultados. Había empatado tres juegos consecutivos y se vio su recuperación ganando dos partidos en línea. Inclusive uno como visitante y en la altura de Tunja. Resultados favorables.

En el partido contra Envigado se anunció que Colorado jugaría por el suspendido Didier y creímos que Junior seguiría en su andar positivo.

Pero nada salió. El entrenador Farías cambió las formas y maneras como se había jugado ante Unión, Caldas y Chicó en los que se sumó 7 puntos de 9.

Intentó presionar posicionando a su cuarteto posterior en el centro de la cancha teniendo dos centrales lentos (Cuenú y Báez) y un lateral nervioso (Navia) y sin la presencia de Didier el jugador del equilibrio. Con ello le quitó, de paso, los espacios a sus mismos atacantes. 20 jugadores en 50 metros es una montonera.

La respuesta de Envigado fue elemental y hasta previsible: responder al contra ataque. Y fue pronto. Mientras Bacca anotó a los 2 minutos, ellos empataron a los 6 con un contra ataque rápido que hizo ver mal a Mele porque la pelota, pateada por Garcés, hizo un pique cuando él ya se había lanzado por ella.

Lo de Mele fue el otro cambio deficiente. Hacer jugar al arquero uruguayo como cabeza del área, como líbero, porque los zagueros estaban en el centro de la cancha, tampoco le salió el entrenador venezolano.

Tal como señalamos, cuando quiso jugar con tres centrales ante Unión, que se abortó por la expulsión de Mele comenzando el juego, esos cambios tácticos hay que trabajarlos hasta que se automaticen.

Esas dos decisiones, más la ausencia de Didier, terminaron en una dolorosa derrota y la posibilidad de ser líder de la Liga.

Sin embargo, Farías en la rueda de prensa, dijo que: “por el ambiente festivo nos distrajimos por momentos y eso no lo puede permitir un equipo de fútbol”.

No quiero pensar que lo que quiso decir “con el ambiente festivo” fue que Shakira y el Carnaval llevaron al Junior a esa derrota. ¿Primero la Data, después el viento y ahora Shakira y el Carnaval? No sé Ernesto, no sé…