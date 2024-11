Y aquí estamos otra vez ante la última fecha del calendario del ‘todos contra todos’ de la Liga. Seis equipos clasificados a los cuadrangulares semifinales, Santa Fe, América, Nacional, Millonarios, Nacional, Tolima y Caldas y dos por clasificar de Junior, Pasto, Fortaleza, Medellín, Bucaramanga y Pereira.

Lo he confesado siempre, no soy experto en Sudoku, ni en proyecciones futbolero matemáticas que hablan que si un equipo gana y otro pierde, pero otro más empata, tal o cual equipo clasifica. Nada, soy negado en absoluto para eso y ya Regina 11, la clarividente, no atiende al público y, además, no es experta en fútbol. Afortunadamente está Orlando Ascensio, el Rey del Sudoku, como lo bauticé, que es algo así como el oráculo para estas vainas.

Mis proyecciones solo alcanzan a mirar si un equipo depende de sí mismo para clasificar. Que es el caso del Junior que, con 28 puntos, puede llegar a 31 ganándole al Cali y clasificar directo o empatando y hacer 29 y rezar 10 rosarios de rodilla esperando el milagro. El milagro que no ganen Pasto o Fortaleza.

De ahí en más, jodido. Que Pasto gane pero que Fortaleza pierda o empate. Que Medellín gane pero que el resto de los equipos de la Liga pierdan. O que los planetas se alineen para que Bucaramanga gane y los demás pierdan los vuelos o no lleguen a tiempo a los estadios para perder por forfait. O sea por no presentación.

Palabas más, palabras menos, estas definiciones son la variante numérica de Songo le dio a Borondongo, Borondongo le dio a Bernabé, Bernabé le pego a Fuchilanga. ¡Que lío!

La última fecha de cada Liga nuestra es la mejor, siempre. El final de nuestro torneo es emocionante en esa fecha última porque se conocen los clasificados, los eliminados y los que descienden.

Así que a prepararse para este jueves. Habrá alegrías, tristezas, oraciones, promesas y estampitas pegadas al corazón…