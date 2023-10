Reacciones por reunión de Petro con embajadores de Israel y Palestina

A través de su cuenta de ‘X’ (antes Twitter), el jefe de estado compartió varias fotografías de las reuniones que al parecer se dieron por separado. Y además, dejó en claro su posición ante el conflicto entre Israel y Palestina.

Petro expresó su posición de “conseguir una conferencia internacional de paz” para que se abra un camino de diálogo entre ambos estados en conflicto. También insistió en la necesidad y urgencia de un cese de hostilidades, en la protección de la población civil y en la plena observancia del Derecho Internacional.

“Me he entrevistado hoy con el embajador de Israel y el embajador de Palestina. He expresado mi posición de conseguir una conferencia internacional de paz que abra el camino para dos estados independientes y libres”, explicó.

