Francia Márquez señala que han intentado inducirla a la corrupción

En el marco del Día internacional de la lucha contra la Corrupción, la vicepresidente Francia Márquez habló sobre las prácticas ilegales que hay en el sector público y privado.

En ese sentio reveló que inclusive a ella la han intentado inducir a actos de corrupción ofreciéndole quedarse con recursos públicos.

“Creo que llegar al Gobierno nacional ha sido un desafío enorme y lo digo por mi propia experiencia, porque he encontrado una cultura, no solamente en funcionarios públicos sino en la sociedad civil en general, una cultura de prácticas de corrupción que a mi me sorprende mucho”, dijo la funcionaria.

Y añadió que "personas han venido a decirme vicepresidenta en tal entidad hay tantos recursos y es necesario que usted tome esos recursos y eso me deja sorprendida porque no me conocen, yo no vine aquí a hurtarme los recursos del estado”.

Reconoció que no ha habido buenos resultados para combatir la corrupción: “No estoy contenta con lo que estamos haciendo, el país espera más, mucho más en la lucha contra la corrupción” sostuvo la funcionaria.

"Debemos enfocar todos nuestros esfuerzos para que no solo se investiguen y se denuncie este flagelo, sino que no quede en la impunidad y se les aplique la justicia de una manera efectiva", concluyó.