Martha Zamora, a declarar por su denuncia sobre licitación de pasaportes

Las irregularidades que denuncia Martha Lucia Zamora son reuniones en París para "cuadrar" la licitación de los pasaportes que contó la participación del canciller Leyva, Jorge Leyva y el exfiscal Juan Carlos Losada.

"Son reuniones que se están llevando a cabo en París. Me dieron los nombres de las personas. Yo tengo una información que no he corroborado, pero pondré en conocimiento a las autoridades. Para que se verifique. Son hechos graves donde corren ríos de millones de pesos por el proceso de licitación", reveló Zamora en diálogo con La W Radio a tempranas horas de este mismo lunes.

Sobre las acusaciones que pesan en su contra, Zamora dijo que "no toleraré ningún cuestionamiento sobre mi trabajo".