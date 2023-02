Se conoce el testimonio de Santiago Luna, supuesto novio de la DJ Valentina

"Nos encontramos el día miércoles, 18 de enero. Ella se queda conmigo en mi apartamento que está ubicado en la calle 159. También nos quedamos el día jueves en mi apartamento, ella me acompaña a mis reuniones y cenas; ya el día viernes que estábamos a 20 de enero, ella me dice que va a ir por su trasteo, que le va a dejar todo a la mamá y que solo se va a ir con sus bolsas. Yo me ofrezco para acompañarla, ella me dice que no la acompañe que no es necesario, que un amigo la va a recoger en el carro y pide un transporte para su casa por el celular", relató el joven.

Según dijo, hablaron por WhatsApp y Valentina le comentó: "ya terminé de empacar todo. Aproveché y saqué muchas cosas que no me pongo para no llevar tanta cosa". Luego le dijo: "ya vinieron por mí y me ayudaron con las bolsas, y ya voy para el apartamento nuevo…”.

En el último mensaje Valentina le prometió que el lunes, 23 de enero, le iba a mostrar el apartamento a Luna, según conoció la Fiscalía.