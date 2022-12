Ungrd pidió evacuar preventivamente a comunidades de Hidroituango

Asimismo, el funcionario recordó que le corresponde al responsable del proyecto realizar todas las acciones para que todo el proceso de evacuación se garantice, y que lo mismo sucede con la gobernación y la alcaldía que son los responsables jurisdiccionales para que acompañen y guíen a los concejos municipales y que la medida se realice.

"Si una actividad puede generar un riesgo del cual no hay una certeza científica de cómo se va a comportar y existe esa incertidumbre frente a eso, tomemos las medidas de precaución, y esto no quiere decir que algo malo vaya a suceder, tal vez no ocurra nada, pero si llega a suceder aquí hay unas responsabilidades, y es la misma Constitución la que habla de un principio de precaución", dijo.