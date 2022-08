Presidente Duque centró su último discurso en resultados de pandemia

“Abrimos un espacio amplio y suficiente para que los estratos 1, 2 y 3 pudieran estudiar gratuitamente en las universidades y centros de formación técnica y tecnológica públicos; lo que se convierte en la revolución más importante en materia de Educación en la historia del país”, resaltó Duque.

Resaltó también su política migratoria con la puesta en marcha del Estatuto Temporal de Migración, con la que se regularizó el estatus migratorio de cientos de ciudadanos venezolanos.

Puntualizó que su gobierno “fue el de la revolución social”, pues aseguró que se pasó“ de 3 millones de hogares atendidos con transferencias económicas a 11 millones de hogares” con la devolución del IVA, Ingreso Solidario, Jóvenes en Acción y Familias en Acción.

“Creamos para los jóvenes el programa más exitoso de empleo juvenil que ha tenido nuestro país, en el que gracias a subsidiar el 25% equivalente a la seguridad social, hoy más de 500 mil jóvenes han encontrado empleo formal por primera vez”, aseguró Duque.

También hizo un enérgico llamado a la propagación de las noticias falsas: “Nos merecemos como colombianos y como país tener un mejor debate político, en el que las acciones y los hechos vuelvan a importar más que la información no verificada, esa es la forma de hacer política con la que he estado comprometido y con la que he cumplido como gobernante”.

El jefe de Estado agradeció a su equipo de gobierno, a su familia y al pueblo colombiano. “Gracias a todos y a cada uno de los colombianos a quienes profeso mi profunda y eterna gratitud por su apoyo, por su generosidad, por sus críticas constructivas. Ha sido mi más grande honor poder servir a nuestra patria”.