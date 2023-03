Tres policías heridos tras ataque con explosivos en Norte de Santander

Ante los hechos, el defensor de Derechos Humanos en Norte de Santander, Diego Villamizar, condenó el ataque y pidió a las autoridades reforzar la seguridad en la región; puesto que, según afirma, los grupos criminales cada vez toman mayor fuerza en el departamento.

“Ya son varios los ataques contra la policía en este municipio, esto demuestra que los grupos criminales no tienen voluntad de paz, nos preocupa que el Gobierno nacional no dice nada, los ataques y asesinatos de policías y militares solo los justifiquen en una estadística, en la región existe abandono del gobierno del “cambio” no solo en materia de seguridad, sino en política social”, precisó Villamizar en entrevista con un medio de comunicación nacional.