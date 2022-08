Quitarse el condón sin el consentimiento de su pareja ahora daría cárcel

Por otra parte, en España ya está regulado el Stealthing como un delito de carácter sexual que incurre directamente con el artículo 181 del Código Penal de ese país, pues contempla como delitos de abuso sexual aquellos que "sin violencia o intimidación y sin que medie consentimiento, realizare actos que atenten contra la libertad o indemnidad sexual de otra persona".

Según el Código Penal español, este delito es castigado con la pena de prisión de uno a tres años o multa de dieciocho a veinticuatro meses.

Cabe mencionar que otro país en el que ya es declarada esta práctica como ilegal es en Estados Unidos; más específicamente en el estado de California, donde desde 2021, gracias al gobernador Gavin Newsom, se firmó el proyecto de ley para castigar con gasta cuatro años de prisión a quienes incurran en esta práctica.

"Este proyecto de ley garantizará que nuestras leyes protejan a todas las víctimas y sobrevivientes de abusos sexuales y que la violación cometida contra un cónyuge sea tratada con la misma seriedad ante la ley que la violación contra cualquier otra víctima y sobreviviente", se asegura en el comunicado de prensa.

California became the first state to make stealthing, the act of removing a condom without consent during intercourse, illegal after Gov. Gavin Newsom signed a bill into law.



"We are underlining the importance of consent," the governor's office said.https://t.co/pJt9thhpf1