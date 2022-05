Sergio Araújo asegura que despedirá a empleados que voten por Petro

No constriño, ni pido el voto para nadie. Entiendo que les gusten Enrique, Rodolfo, Fajardo o Fico y que voten a conciencia por quien quieran pero me reservo el derecho a la libre remoción de quien a mi criterio no deba trabajar conmigo ( Como quien escoja votar por un criminal ) https://t.co/pM9bgUXnw6