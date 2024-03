“Luis Carlos Restrepo estuvo detrás de muerte de Vicente Castaño”: Mancuso

Sobre la política de seguridad democrática, una política gubernamental del expresidente Álvaro Uribe, el ex jefe de las AGC indicó que “siempre insistió en utilizar el miedo, la violencia, la guerra, como una plataforma política. Si no existían grupos armados, violencia y guerra, su discurso político se acababa”.

Precisamente sobre Uribe, Mancuso aseveró que es una persona “que no le ayudó a la paz del país. No ayuda a la paz y a la reconciliación del país. No está haciendo un servicio grato a la patria. Ya no existe un grupo armado que se pueda tomar el poder por las armas. Y por lo tanto ese peligro que exponía Uribe antes, ya no existe”.

Aseguró, además, que no regresó para "vengarse" de Uribe, sino con el ánimo y el compromiso de pasar la página. "Al país tampoco le interesa porque Uribe no fue un amigo de la paz, por el contrario, su política perpetuó el conflicto", dijo.

Otro de los temas que surgió en la conversación con Mancuso fue sobre Venezuela. Señaló que a su grupo armado le pidieron que participaran en un golpe de estado y asesinato de Hugo Chávez, siendo este caso una verdad pendiente, que ya la JEP tiene en sus archivos.