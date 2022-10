Rifirrafe entre Gustavo Petro y el periodista Luis Carlos Vélez

“Gracias Presidente @petrogustavo por su respuesta, pero no respondió a mi pregunta. Respetuosamente: ¿podría responderla sin atacarme o decir cosas que no he dicho? Acá de nuevo. Mil gracias. - ¿Qué está haciendo usted para detener el alza del dólar y no hacer peor la crisis?”, dijo.

“Presidente @petrogustavo no he hablado de los acuerdos o del tema que plantea. Puede estar confundido nuevamente. Su agresividad para con quien escribe acá genera mucha preocupación. Usted es el jefe de Estado con todo el respaldo del aparato del poder”, añadió.

“Señor Presidente @petrogustavo, sin que se moleste, insulte o ataque, podría por favor contarnos a los colombianos ¿cuál es su plan para evitar que el peso sea una de las monedas más devaluadas del mundo?, ¿tiene un plan? Mil gracias”, puntualizó Vélez.