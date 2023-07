No cobren victorias sin méritos: Duque arremete contra Petro por fallo de CIJ

Cabe recordar, que la Corte concluyó en el fallo que "Nicaragua no tiene derecho a una línea extendida dentro de las 200 millas de una línea base de Colombia. La solicitud de Nicaragua en la primera parte no se puede sostener. Dentro de la línea base de las millas náuticas de San Andrés y Providencia, Nicaragua no tiene derechos a una plataforma extendida".

Con 13 votos a favor de Colombia y 4 en contra el tribunal internacional resolvió negarle las pretensiones al país centroamericano a pesar de los argumentos presentado que al final resultaron insuficientes.