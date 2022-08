Polémica en España por gesto de Felipe VI con espada de Bolívar: ¿Qué hizo?

Por su parte, el exvicepresidente del Gobierno de España, Pablo Iglesias, ha señalado en Twitter: “Felipe VI no representaba hoy a la a la Casa de Borbón; representaba a España. Eso hace aún más grave la falta de respeto a un símbolo de la libertad de América Latina. Ojalá pronto a España la represente una presidenta o un presidente de la República votado por los ciudadanos”.

Juan Carlos Monedero, fundador del partido político, dijo: “Los generales valientes, aún cuando son derrotados, rinden homenaje a los que les han vencido en buena lid. Que el Rey Felipe VI se quede sentado cuando todo el pueblo decente de Colombia vibra de pie cuando llega la espada de Bolívar es triste. Respeto”.

El Ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática de España, Félix Bolaños, salió al paso de las críticas y le restó relevancia al tema.

“No debemos detenernos en detalles sin demasiada trascendencia y totalmente menores cuando lo importante es que se abre una nueva etapa de relaciones con Colombia. Creo que la solidez y la amistad entre España y Colombia es absoluta y buena prueba de ello es la delegación que España mandó a la toma de posesión del nuevo presidente, encabezada por su majestad el Rey, acompañado por el ministro de Asuntos Exteriores”, afirmó Bolaños, según reseña el diario ‘El País’.

El ministro de Cultura de ese país, Miquel Iceta, también defendió al rey, en una entrevista concedida a ‘RNE’.

“Yo no sé si me pasa una espada por delante si me tengo que levantar”, comentó y resaltó que lo de la espada de Bolívar se incluyó en el acto de posesión “en el último momento”, pues no estaba previsto en el evento.