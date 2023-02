Este miércoles es el turno de las movilizaciones de la oposición

La jornada se iniciará sobre las 10:00 a.m. en las principales plazas del país.

En Barranquilla el punto de encuentro será en la Plaza de la Paz, en donde se espera realizar un plantón en rechazo a las políticas del presidente Gustavo Petro.

“Estamos haciendo un llamado al Gobierno para que escuche al pueblo. No queremos quedarnos sin EPS, no queremos que a incesto se le quite la penalidad que tiene. Tenemos un descontento con la reforma tributaria, nos dijeron que era para los 4 mil más ricos y todos estamos pagando los platos rotos”, comentó en diálogo con EL HERALDO la vocera de las movilizaciones en la ciudad, Liliana García.

Agregó: “Vamos a estar solo en la Plaza de la Paz, de manera oficial no tenemos previsto movilizarnos hacia otros lugares precisamente para cuidarnos los unos a los otros de manera pacífica”.