“Reforma a la salud pone en riesgo la autonomía profesional”

Señala en este sentido que "las auditorias establecidas en el proyecto de ley 339 de reforma a la salud relacionadas con la autonomía profesional y la autorregulación no se relacionan entre sí a pesar de tener un mismo objetivo lo que puede peligrosamente constituirse en barreras de atención para la prestación del servicio de salud y desconocer abiertamente la autonomía profesional".

La representante de la ACSC, Emperatriz Angarita, presidente de la Asociación Colombiana de Medicina Nuclear, durante una intervención en la primera audiencia pública convocada por la Comisión Séptima de Senado de la República realizada en Bucaramanga el pasado lunes, dijo que el problema que presenta el proyecto con relación a la autonomía profesional y la creación de las varias auditorías de la atención médica, se evidencia en tres artículos.

"El numeral 18 del artículo 49, que le asigna a las Gestoras de Salud y Vida la realización de auditoría de cuentas médicas para lo cual no da mayor claridad. El parágrafo 4 del artículo 69 que ordena a la ADRES disponer de un sistema de auditoría de cuentas médicas el cual debe sujetarse a la autonomía profesional con fundamento científico, pero no determina sus características. Y los artículos 116 y 117. El primero crea los comités de autorregulación a los cuales deben ser sometidas las decisiones de los profesionales en cada institución para la utilización ética, racional y eficiente de dispositivos médicos e indica que cualquier controversia será resuelta por el Instituto de Evaluación de Tecnología en Salud, IETS, y el segundo, el 117, aborda la resolución de conflictos por parte de los profesionales y crea un procedimiento a través de la Juntas Médicas en las instituciones", se lee.

Todos estos artículos, afirma el gremio, "tienen como objetivo evaluar la actuación de los médicos y sus decisiones, con el agravante de no tener bases claras sumado a que la única que exige la evaluación por pares es la que se planeta en el artículo 116, las demás no ponen condiciones mínimas y tampoco se correlacionan entre sí. A su vez, las Juntas Médicas creadas por el artículo 117 actuaran cuando la institución no esté de acuerdo con la decisión del médico y esta junta será la que determine si es procedente o no la decisión del profesional, y la participación de este último solo se limita a la exposición del caso".

Todo lo anterior, añaden, "evidencia la creación de 4 filtros en el proceso de atención a los pacientes en los cuales se evaluará siempre la atención prestada por el profesional de la medicina y claramente en cualquiera de estas etapas se puede desconocer la autonomía profesional y como consecuencia, constituirse como barrera de atención para la prestación del servicio".