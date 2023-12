Rechazo generalizado a denuncia de Minsalud sobre “negocio” de las UCI

En la Comisión Séptima del Senado de la República el funcionario volvió a denunciar que durante el gobierno de Iván Duque hubo un supuesto mal manejo de la pandemia de la covid-19 en Colombia.

"Les pagaban por cama abierta en cuidados intensivos. Todo el mundo se puso a hacer cuidados intensivos. Triplicaron las camas de cuidado intensivo porque era un negocio. Era para salvar la gente. Pero el negocio estaba ahí oculto. Ningún país del mundo tuvo que ampliar las UCI como las ampliamos aquí. (...) Eso no es entubar y poner un respirador. Se generan más muertes con eso que con cualquier otra cosa", dijo el funcionario.

Cabe recordar que, a principio de año, Jaramillo aseguró que había personal de salud no entrenado que brindaba atención en las UCI: “Me gustaría saber cuántos salieron vivos de esas camas. Lo más peligroso que podemos tener es una cama de cuidado intensivo sin tener la gente entrenada y capacitada para atender eso. Eso no nos lo han dicho, pero el negocio sí se hizo, y en grande con el covid. El covid solucionó muchos problemas, pero no para la gente, porque la empobreció en este país".

Por su parte, Julián Fernández, quien fue el director de Epidemiología del Ministerio de Salud, rechazó las afirmaciones de Jaramillo.

“La afirmación que hace el nuevo ministro de Salud de que las UCI habilitadas durante la pandemia “mataron más de lo que salvaron” carece de sustento científico”, reprochó.

A su vez, el ex ministro de Salud, Fernando Ruiz, indicó que "la evidencia es fundamental para cimentar la credibilidad de un ministerio frente a su población. Un informe muestra cómo Chile aumentó de 592 camas UCI antes de pandemia a 4.531 después. Aumento 7,7 veces sus camas UCI. (...) Perú fue otro de los países que duplicó o triplicó sus camas UCI".

Entre tanto, el ex director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Dapre, Víctor Muñoz, cuestionó que "se le olvida al señor ministro que llegamos en los momentos mas críticos de la pandemia a tener ocupaciones del 100% de las camas UCI. ¿Sugiere el señor ministro que debimos haber dejado morir a las personas que requirieron atención en UCI? Es inmoral e indolente con los profesionales de la salud que arriesgaron sus vidas en los hospitales salvando vidas de los colombianos. La narrativa del mediocre ministro de Salud es sugerir que lo que se hizo bien no se debió haber hecho".

El ex ministro de Salud, Alejandro Gaviria, coincidió en que "en varios países de América Latina muchas familias quedaron con deudas impagables después del covid. En otros, los pacientes murieron en las calles por falta de UCI. En Colombia evitamos ambos escenarios. Ahora quieren destruir el sistema con base en ideologías exaltadas y prejuicios sin sustento. La destrucción como principio".

Y la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, contó: "Le solicité, mediante un derecho de petición, al ministro de Salud que mostrara las pruebas respecto a sus declaraciones sobre el aumento de camas UCI por negocio y que ningún país amplió estas unidades como Colombia. No envió ninguna, porque no la tiene".

En el debate ante la Comisión Séptima del Senado, el jefe de la cartera de protección social invitó a las EPS a trabajar de la mano con el actual gobierno para llegar con un buen servicio a sitios de Colombia donde aún no han llegado.

"Respaldo y exalto el trabajo de las cajas de compensación y EPS, que actúan bien; pero estoy en desacuerdo con las que quieren engañar a los colombianos", precisó.