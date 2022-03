Providencia y Santa Catalina siguen “amenazadas” por la basura marina

El sonido del mar de los siete colores, la brisa, el paisaje y la biodiversidad del Archipiélago de Providencia y Santa Catalina se convirtió en una de las zonas turísticas preferidas y visitadas por los colombianos y foráneos; Sin embargo, ha atraído la mirada de algunos investigadores con el objetivo de conocer y evidenciar el impacto de la basura marina que pone en riesgo este “paraíso natural”.

Rogério Manzolli, investigador y profesor de la Universidad de la Costa del Departamento de Civil y Ambiental, manifestó que en trabajo articulado la investigadora Luana Portz, realizaron el estudio Where does marine litter hide? The Providencia and Santa Catalina Island problem, SEAFLOWER Reserve (Colombia)’ para determinar la contaminación por micro y macroplástico, los cuales permitirián conocer la cantidad “real” de los residuos sólidos.