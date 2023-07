PGN investigará a la minminas Irene Vélez por viaje irregular de su hijo

La presunta salida irregular se dio en enero de este año cuando Vélez asistía junto al presidente Gustavo Petro al Foro Económico Mundial celebrado en Davos, Suiza, del 16 al 20 de enero de 2023.

Según la legislación colombiana si un menor de edad va a viajar al exterior se debe tramitar un permiso especial al padre del niño que no viaja con él. "Todo niño, niña o adolescente requiere del permiso escrito de los padres para salir del país cuando no viaja con ellos. Dicho permiso deberá autenticarse ante el Notario o la Autoridad Consular, siempre y cuando se otorgue voluntariamente por el padre o madre con el que no viaja el niño, niña o adolescente", detalla el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF.

Finalmente, el diario ‘El Tiempo’ reveló que habría sido la propia ministra del Gobierno Petro, quien supervisaba y daba el visto bueno para los pagos de los contratos suscritos con la Universidad del Valle, en 2018, a través de la empresa Mississippi Dragonfly.