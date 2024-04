PGN abre investigación al ministro de Minas por interinidad en la Creg

La investigación, según las declaraciones de Cabello, tiene que ver con que el ministro Camacho es quien tiene la responsabilidad de entregar los perfiles de los comisionados expertos de la Creg, para luego hacer los respectivos nombramientos.

"Hemos hecho un llamado de alerta con tres requerimientos sobre la interinidad de la Creg. Ordenamos que se hicieran los nombramientos en propiedad y no obstante, el ministro ha dicho que no han podido encontrar a los técnicos especiales para hacer los nombramientos en propiedad. Ministro, hay muchísimos en este país que tienen la experiencia y el conocimiento para ser comisionados en la Creg. No es difícil encontrar uno de esos funcionarios y, por lo tanto, la excusa de que no se encuentra no es la adecuada", dijo la procuradora.

El ministro Camacho respondió casi de forma inmediata, asegurando que la procuradora se equivoca, porque no es él quien hace las nominaciones, sino el presidente de la República.

La procuradora Cabello agregó en sus declaraciones que en lo que va de 2024 las sesiones de la Creg han sido menos de las que se registraron el año pasado. En 2023 fueron 231 sesiones, 19 al mes en promedio, mientras que este año solo se han hecho 11.